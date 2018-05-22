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Тель-Авив обвинил Сирию в применении ПВО против израильских самолетов‍

Вторник, 22 Мая 2018 13:01
Тель-Авив обвинил Сирию в применении ПВО против израильских самолетов‍ Фото из открытых источников

Сирийские противовоздушные комплексы выпустили более сотни ракет по израильским самолетам, которые в ночь на десятое мая бомбили принадлежащие Ирану объекты, расположенные на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом общественности поведал Амикам Норкин, глава военно-воздушных сил Израиля.

 

По словам военачальника, сирийские ПВО не нанесли ущерба авиации Израиля — все самолеты, принимавшие участие в налете, вернулись на базы.

 

"Сирия атаковала наши самолеты, когда они выполняли миссию, направленную против иранских сил. Сирийские ПВО, которые выпустили по нашим самолетам ракеты класса "земля-воздух", были представлены, в частности, комплексами "Бук" и "Панцирь" российского производства. Россия совсем недавно передала Сирии это оружие, однако оно оказалось неэффективным", — говорит Норкин.

 

Израиль атаковал расположенные в Сирии объекты иранского военного присутствия после того, как вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по Голанским высотам, контролируемым Израилем с 1967-го года. По итогам ответной бомбардировки, которую в Тель-Авиве назвали "самой масштабной операцией против Ирана", было убито двадцать семь человек, в том числе одиннадцать иранцев.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Израиль
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