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В Сирии рухнул последний оплот ИГИЛ

Понедельник, 21 Мая 2018 08:00
В Сирии рухнул последний оплот ИГИЛ Фото из открытых источников

Похоже, что борьба с террористами подходит к концу. Капитулировал пригород Дамаска Ярмук, оборонявшийся ИГИЛовцами. Больше "неорганизованных" бандитских анклавов на территории Сирии не осталось.

 

Из Сирии пришли сообщения: входящий в состав "Большого Дамаска" район Ярмук капитулировал. Защищавшие его "чёрные" исламисты из запрещённого в России ИГ предпочли больше не соревноваться со смертью, а заключить соглашение с правительственной армией Сирии о прекращении сопротивления. В обмен на это правительство гарантировало вывоз остатков "бармалеев" на восток страны, в пустыню западнее Евфрата.

 

Плохой выход, но выгодный всем

 

Сами бандиты понимают, что это – плохой выход, ибо там правительственные силы тоже ведут наступление, а пустыня – плохой театр для внятной обороны. Но, видимо, огневой напор последних дней в Ярмуке был ими пережит настолько чувствительно, что передышка даже в несколько дней показалась террористам сверхжеланной.

 

К тому же там есть шанс уйти на другой берег Евфрата, где американцы из остатков ИГИЛовцев формируют местные администрации. США всегда помогали террористам, когда не занимались террором сами, так что у "бармалеев" есть все шансы стать под янки уважаемыми людьми.

 

Для сирийского правительства и – что уж шило в мешке таить! – русских переговорщиков из центра по примирению этот вариант – отпустить бандитов – тоже, как говорится, не айс. Террористы – они террористы и есть. Лучший метод с ними – осиновый кол в грудь. А тут приходится отпускать, зная, что тем самым будет усилено сопротивление ИГ возле Евфрата. Да к тому же очень похоже на то, как американцы вывезли таких же ИГИЛовцев из Ракки…

 

Но нет, разница всё-таки есть. Американцы вывезли прежде всего своих агентов, своих людей, свои кадры для будущего возрождения салафитской террористической организации под другим именем. Сирийцы и русские отправляют "чёрных" в пустыню, где у тех остаётся только один вариант – отсидеться в тишине, покуда и там не появятся правительственные войска и предложением, подкупающим своей простотой: капитуляция или смерть. И с военной точки зрения дочищать душманов в пустыне гораздо удобнее, нежели выкуривать их из плотной городской застройки.

 

Так что и сирийскому правительству такой вариант выгоден.

 

Один переезд равен половине пожара

 

Это старая присказка: два переезда равны одному пожару. ИГИЛовцы сейчас устраивают примерно одну вторую этой формулы, как и положено по правилам математики. Поскольку им предоставляют только автобусы для перевозки в пустыню между Маядином, Абу-Камалем и базой Т2, то всё, что с собой забрать невозможно, бандиты уничтожают. Сжигают, иными словами, - если судить по столбам дыма, поднимающимся то тут, то там в Ярмуке.

 

Тем не менее, согласно договорённостям, многое душманы оставляют и передают в руки правительственным войскам. В частности, всех пленных и заложников, а также тяжёлое вооружение, карты минирования и подземных туннелей. Это стандартное условие армии при подобного рода договорённостях.

 

Измениться ситуация уже вряд ли сможет: колонны сирийских танков уже вошли в Ярмук и стоят вдоль основных магистралей гарантами исполнения сделки. А командные пункты, склады, документы, которые яро уничтожают "халифатовцы" в последние минуты своего контроля над пригородом сирийской столицы, по-настоящему никому особо и не нужны. Всё, что было можно собрать по доказательствам участия Запада в становлении и вооружении ИГ, уже собрано и запротоколировано. По информации Царьграда, кое-что из подобной информации отдали и уцелевшие главари ИГ в Ярмуке в обмен на гарантии жизни и вывоза в пустыню. Правда, по тем же услышанным Царьградом намёкам, для данных лиц пустыня станет лишь временным перевалочным пунктом.

 

Будущее очевидно

 

Да, именно так. Вся военно-политическая конфигурация в нынешней Сирии диктует, по мнению наблюдателей, достаточно очевидную траекторию дальнейших действий Дамаска.

 

На первой очереди – окончательная зачистка не контролируемых правительством регионов на юге страны, в провинции Дераа. Тем более что там есть железный повод для наведения порядка вооружённой рукой – там тоже сидят "халифатовцы" из ИГ. Они, правда, дерутся периодически с "умеренными" бандитами из сирийской "вооружённой оппозиции", но тут, как говориться, и исполать им обоим. Значит, законные вооружённые силы законного избранного руководства страны должны навести там порядок.

 

звестно, и кто будет против. Против будет Израиль, так как данные территории примыкают к Голанским высотам, которые Израиль оккупирует. И появление там правительственных войск – к тому же хорошо обучившихся воевать за годы гражданской войны – создаёт для Израиля фактор неопределённости. А ну как сирийцы захотят возвратить себе Голаны? Ведь даже ООН будет в таком случае на их стороне.

 

Не говоря уже о…

 

Иране. Который с превеликим удовольствием поддержит своих "прокси" из движения "Хизбалла" в их антиизраильских устремлениях. И отряды собственных стражей исламской революции не преминет разместить там и так, где и как это поможет местным антиизраильским движениям.

 

Да, и на Голанах – тоже. В общем, похоже, что освобождение Ярмука вызовет ещё одно политическое потрясение. Израилю самым выгодным оказывается протянуть руку Дамаску и попытаться договориться с ним о новом статусе-кво на взаимной границе

 

Покровский Александр

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Сирия ИГИЛ Дамаск Ярмук
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