Неизвестные напали на посольство Турции в Дании

Происшествие в Дании — на расположенное в датской столице посольство Турции напали неизвестные злоумышленники, вооруженные бутылками с зажигательной смесью. По данным информагентства Reuters, в результате инцидента в Копенгагене никто не пострадал.
Кроме разве что самого здания посольства, фасаду которого был причинен некоторый ущерб. Последний, впрочем, весьма незначителен. В данный момент атака на турецкое посольство в Копенгагене расследуется датскими правоохранителями. Однако сколько-нибудь конкретной информации о ходе расследования пока нет.
Атаки турецких посольств — это, если что, популярная в последнее время "забава", которой увлекаются активисты европейских экстремистских организаций.
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- Рабинович, зачем в столовой вы заказываете две половинки борща, а потом их сливаете в одну тарелку. Не проще ли делать как все - заказывать полный борщ?
- Сема, вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны.
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