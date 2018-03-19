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Неизвестные напали на посольство Турции в Дании

Понедельник, 19 Марта 2018 09:40
Неизвестные напали на посольство Турции в Дании Фото из открытых источников

Происшествие в Дании — на расположенное в датской столице посольство Турции напали неизвестные злоумышленники, вооруженные бутылками с зажигательной смесью. По данным информагентства Reuters, в результате инцидента в Копенгагене никто не пострадал.

 

Кроме разве что самого здания посольства, фасаду которого был причинен некоторый ущерб. Последний, впрочем, весьма незначителен. В данный момент атака на турецкое посольство в Копенгагене расследуется датскими правоохранителями. Однако сколько-нибудь конкретной информации о ходе расследования пока нет.

 

Атаки турецких посольств — это, если что, популярная в последнее время "забава", которой увлекаются активисты европейских экстремистских организаций.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Дания

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