Трое датчан провели ночь на крыше авто, спасаясь от полчища крокодилов

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Вернувшиеся из Австралии датские туристы рассказали о своих невероятных приключениях, в которых фигурировали крокодилы, разлившиеся реки и аборигены.

Гражданин Дании по имени Александр Хенсен, а также его невеста и друг, имена которых почему-то не уточняются, отправились в Австралию, устав, видимо, от привычного течения копенгагенской жизни.

Добравшись до страны кенгуру, пауков и крокодилов, туристы арендовали внедорожный автомобиль и решили погрузиться в жизнь вдали от цивилизации. Все шло неплохо до того момента, в котором датчане стали перебираться через разлившуюся реку.

"Была уже ночь, мы сели днищем на камни, плюс у нас сломался мотор. Но это еще ладно. Гораздо страшнее было от того, что в машину начала затекать вода. А вокруг, как следует отметить, были крокодилы. Очень много больших крокодилов и маленьких крокодильчиков", — рассказывает Александр.

В общем, туристам пришлось провести ночь на крыше внедорожника, застрявшего посреди реки с крокодилами. Утром они все-таки смогли добраться до берега (пешком), а затем выйти к людям. Последние были уверены, что ищущих приключений датчан давно съели гигантские рептилии.