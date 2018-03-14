Эрдоган планирует уничтожать курдов в Ираке

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, согласно которому он намеревается начать операцию против курдских вооруженных формирований, дислоцированных на севере Ирака. Речь, по данным информационного агентства Reuters, идет и формированиях курдов, которые считаются террористическими официальной Анкарой.

"Мы внимательно следим за всеми действиями курдских террористов на севере Ирака. И не просто следим, а планируем нанести по ним весьма жесткий удар", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед турецкой элитой.

О грядущей совместной военной операции Ирака и Сирии, напомним, на прошлой неделе говорил Мевлют Чавушоглу, начальник турецкого внешнеполитического ведомства. Предполагается, что по курдам, которые обосновались на севере Ирака, ударят после того, как в Ираке будут осуществлены парламентские выборы.

Они, если что, должны состояться в мае. Позиции курдов, по которым собрались наносить удар Турция и Ирак, и так, кстати, регулярно атакуются турецкими военно-воздушными силами.

В данный момент турецкие войска проводят наземную операцию в сирийском Африне — цели здесь преследуются ровно те же — это в первую очередь уничтожение курдских боевиков.