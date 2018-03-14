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Эрдоган планирует уничтожать курдов в Ираке

Среда, 14 Марта 2018 14:59
Эрдоган планирует уничтожать курдов в Ираке Фото из открытых источников

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, согласно которому он намеревается начать операцию против курдских вооруженных формирований, дислоцированных на севере Ирака. Речь, по данным информационного агентства Reuters, идет и формированиях курдов, которые считаются террористическими официальной Анкарой.

 

"Мы внимательно следим за всеми действиями курдских террористов на севере Ирака. И не просто следим, а планируем нанести по ним весьма жесткий удар", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед турецкой элитой.

 

О грядущей совместной военной операции Ирака и Сирии, напомним, на прошлой неделе говорил Мевлют Чавушоглу, начальник турецкого внешнеполитического ведомства. Предполагается, что по курдам, которые обосновались на севере Ирака, ударят после того, как в Ираке будут осуществлены парламентские выборы.

 

Они, если что, должны состояться в мае. Позиции курдов, по которым собрались наносить удар Турция и Ирак, и так, кстати, регулярно атакуются турецкими военно-воздушными силами.

 

В данный момент турецкие войска проводят наземную операцию в сирийском Африне — цели здесь преследуются ровно те же — это в первую очередь уничтожение курдских боевиков.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Ирак

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