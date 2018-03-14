Почему курды в Африне не отличаются от террористов в Восточной Гуте

Турецкие вооруженные силы блокировали центр Африна и установили контроль над всеми ключевыми районами, необходимыми для продолжения наземной операции. Засевшие в центре Африна курды, тем временем, удерживают в зоне боевых действий гражданских лиц, которые пытаются эту самую зону покинуть.
Действуя таким образом, пишет Федеральное агентство новостей, курды из Африна мало чем отличаются, например, от террористов, орудующих в Восточной Гуте.
Об особенностях ситуации в Сирии представителям ФАН рассказал Александр Перенджиев, военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.
"У курдов, судя по всему, есть определенные идеологические и тактические сходства с террористами. Нет, называть курдов террористами, конечно, не хочется, но такие выводы напрашиваются сами-собой, если понаблюдать за положением дел в Африне. В общем, как и говорили руководители Генштаба Турции, наземная операция в Африне является антитеррористической по своей сути. Сейчас, когда мирные жители Африна стали заложниками боевых формирований курдов, свою позицию должно обозначить мировое сообщество, в том числе и в лице России", — говорит эксперт.
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