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В Китае будет создано новое управление по контролю над СМИ

Вторник, 13 Марта 2018 10:18
В Китае будет создано новое управление по контролю над СМИ Фото из открытых источников

Власти Китайской Народной Республики создадут новый надзорный государственный орган, который будет осуществлять контроль над средствами массовой информации. Новостью о запланированном создании Главного государственного управления по делам радио и телевидения поделились с общественностью китайские издания, ссылающиеся на проект закона, подготовленный Госсоветом КНР.

 

Главное государственное управление по делам радио и телевидения, как говорится в тексте законопроекта, будет находиться в подчинении у высшего исполнительного органа Поднебесной.

 

Предполагается, что новый государственный орган поможет китайским медиапродуктам продвигаться на внешние рынки, а также будет способствовать беспроблемному внедрению иностранных медиапродуктов на телеканалы Китая.

 

Ранее чем-то подобным занималось Главное государственное управление по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения, однако теперь это ведомство будет упразднено, а его сотрудники перейдут на работу в новый орган.

 

В Китае продолжают реформировать органы государственной власти — в стране работает специальный Госсовет трансформации, который активно перекраивает целые министерства и департаменты.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Китай новости сегодня

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