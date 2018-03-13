В Китае будет создано новое управление по контролю над СМИ

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Власти Китайской Народной Республики создадут новый надзорный государственный орган, который будет осуществлять контроль над средствами массовой информации. Новостью о запланированном создании Главного государственного управления по делам радио и телевидения поделились с общественностью китайские издания, ссылающиеся на проект закона, подготовленный Госсоветом КНР.

Главное государственное управление по делам радио и телевидения, как говорится в тексте законопроекта, будет находиться в подчинении у высшего исполнительного органа Поднебесной.

Предполагается, что новый государственный орган поможет китайским медиапродуктам продвигаться на внешние рынки, а также будет способствовать беспроблемному внедрению иностранных медиапродуктов на телеканалы Китая.

Ранее чем-то подобным занималось Главное государственное управление по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения, однако теперь это ведомство будет упразднено, а его сотрудники перейдут на работу в новый орган.

В Китае продолжают реформировать органы государственной власти — в стране работает специальный Госсовет трансформации, который активно перекраивает целые министерства и департаменты.