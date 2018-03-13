В Китае будет создано новое управление по контролю над СМИ

Власти Китайской Народной Республики создадут новый надзорный государственный орган, который будет осуществлять контроль над средствами массовой информации. Новостью о запланированном создании Главного государственного управления по делам радио и телевидения поделились с общественностью китайские издания, ссылающиеся на проект закона, подготовленный Госсоветом КНР.
Главное государственное управление по делам радио и телевидения, как говорится в тексте законопроекта, будет находиться в подчинении у высшего исполнительного органа Поднебесной.
Предполагается, что новый государственный орган поможет китайским медиапродуктам продвигаться на внешние рынки, а также будет способствовать беспроблемному внедрению иностранных медиапродуктов на телеканалы Китая.
Ранее чем-то подобным занималось Главное государственное управление по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения, однако теперь это ведомство будет упразднено, а его сотрудники перейдут на работу в новый орган.
В Китае продолжают реформировать органы государственной власти — в стране работает специальный Госсовет трансформации, который активно перекраивает целые министерства и департаменты.
Жакаранда - род цветущих деревьев из семейства бигнониевых, включающий в себя 50 видов растений. Сво...
Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1
- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.
- Не дал денег?
- Не дал.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.