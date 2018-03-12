В Китае открыт мост из стекла на высоте 2 тыс метров над уровнем моря

На территории Китайской Народной Республики появился очередной стеклянный мост — пишет ТАСС, ссылаясь на Центральное телевидение Китая, по данным которого речь идет о прозрачном пешеходном мосте, который расположен на рекордной для подобных сооружений высоте.
Мост, если говорить конкретно, построили в 1980 метрах над уровнем моря. Туристам, которые не побоятся пройтись по чудо-конструкции, откроются невероятные виды горного ландшафтного парка Батайшань, расположенного в провинции Сычуань.
Общая протяженность стеклянного моста приближается к двум сотням метров. При этом, ширина каждой отдельной прозрачной панели составляет два с половиной метра.
Сообщается, что строительство моста было завершено еще в начале прошлого месяца, однако прежде чем заявлять об открытии, мост подвергли всестороннему тестированию. Опытная эксплуатация показала, что новый самый высокий в Китае стеклянный мост является абсолютно безопасным.
На проект было потрачено более, чем полтора миллиона долларов, однако он того стоит — говорят представители местной власти, отмечая, что теперь в регион потянутся туристы, жаждущие острых ощущений.
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