США не откажутся от санкций против КНДР даже после встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Даже если встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Корейской Народной Демократической Республики состоится, направленные против КНДР американские санкции никуда не денутся — уверен профессор МГИМО МИД РФ Георгий Толорая, глава Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН.

Президент США Дональд Трамп, напомним, принял предложение северокорейского вождя Ким Чен Ына о встрече. Соответствующее мероприятие, как предполагается, должно состояться до мая 2018-го. В Вашингтоне говорят, что конкретные детали предстоящей встречи пока что даже не обсуждаются — диалог будет инициирован несколько позднее.

По данным южнокорейского издания "Тона ильбо", инициатива встречи исходила от Ким Чен Ына — он, как сообщается, очень сильно желает заключить мир с США, а также установить с Вашингтоном дипломатические отношения.

Политолог Толорая считает, что встреча Трампа и Ына состоится с вероятностью в тридцать процентов. Столь низкую вероятность эксперт объясняет непостоянством, традиционным для американской стороны.

"Трамп заявил о готовности встретиться с Ыном слишком быстро — он ни с кем толком не посоветовался. Встреча не очень-то укладывается в цели США, которые добиваются ликвидации северокорейского режима. Диалог же наоборот будет способствовать консервации вопроса ЯО. Так что даже если встреча будет, то Америка не откажется от санкций против КНДР", — говорит эксперт.