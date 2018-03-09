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Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР

Пятница, 09 Марта 2018 11:40
Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР Фото из открытых источников

Советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил, что проводивший с ним переговоры лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к прекращению ракетных и ядерных испытаний.

 

Об этом пишет издание Газета.ру.

 

«Я сказал президенту (США Дональду) Трампу, что во время нашей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном тот заявил о своей приверженности денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний», — сказал Чон Ый Ён.

 

Ранее сообщалось, что Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги КНДР ядерное оружие

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