Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР

Советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил, что проводивший с ним переговоры лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к прекращению ракетных и ядерных испытаний.
Об этом пишет издание Газета.ру.
«Я сказал президенту (США Дональду) Трампу, что во время нашей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном тот заявил о своей приверженности денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний», — сказал Чон Ый Ён.
Ранее сообщалось, что Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном.
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