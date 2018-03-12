Украина собирается построить космодром в Австралии

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Космическая отрасль Украины давно бы уже была впереди планеты всей, если бы у Незалежной был свой космодром — уверены украинские эксперты в области космоса. Их мечты, как сообщает издание The West Australian, могут стать реальностью, если Киев построит космодром в Австралии.

Соответствующие планы, как необходимо отметить, существуют в украинском Государственном космическом агентстве (да, такое есть) еще с 2016 года.

"У Украины есть большой космический опыт, который в данный момент просто нет возможности применить. Мы могли бы запускать ракеты хоть завтра, если бы была площадка. В этом свете очень важно присмотреться к перспективам, которые открываются в контексте сотрудничества с Австралией — там полно земли, которую можно задействовать в качестве площадки для строительства космодрома", — заявил накануне Николай Кулинич, посол Украины в Австралии.

Все бы ничего, если бы у Киева были средства, необходимые для строительства космодрома. Потому что проекты такого класса, как вы можете себе представить, являются весьма недешевыми — одно только предварительное исследование возможности возведения космодрома на западе Австралии будет стоить полмиллиона долларов. А это, между прочим, бюджет новогоднего отдыха семьи Петра Порошенко.