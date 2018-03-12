В Киеве могут обязать жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Украины

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Если Киеву каким-то чудодейственным образом удастся "вернуть" Крым и Донбасс, то жителям этих регионов придется просить прощения у центральной украинской власти. Проект соответствующего закона подготовил Андрей Сенченко, депутат Верховной рады Украины.

Подготовленный депутатом законопроект "О прощении" содержит в себе массу интересных положений, касающихся граждан, "сотрудничающих с Россией". Именно Российская Федерация, как считают в Киеве, несет ответственность за военные действия в Донбассе.

Сотрудничающие с Россией жители Донбасса и Крыма, согласно закону "О прощении", должны не только просить этого самого прощения, но и мириться с ролью "граждан второго сорта". То есть, им, например, нельзя будет принимать участие в выборах или занимать хоть сколько-нибудь важные должности в силовом и других государственных аппаратах.

Депутат особенно отмечает, что "прощение", о котором идет речь в документе, может применяться только к гражданам, которые живут в Крыму и Донбассе. То есть, если речь идет о людях, которые "осуществляли деятельность в интересах государства-агрессора", проживая при этом где-то на остальной территории Украины, то никакого "прощения" не предусмотрено. Вот такая вот она — колыбель молодой европейской демократии.