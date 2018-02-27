Из-за ужина с Путиным Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы

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Актрису из Италии по имени Франческа Романа Ривелли, известную как Орнелла Мути, обвинили в мошенничестве и приговорили к восьми месяцам тюремного заключения, а также к штрафу в шесть сотен евро.

Орнелла Мути, как выяснилось, не болела в 2010 году, когда она не явилась на спектакль, в котором была задействована в качестве одного из ключевых персонажей. Оказалось, что медицинская справка, которую она предоставила руководству театра в качестве доказательства своей болезни, была фальшивой.

Актриса не валялась в больничных стенах, а была на территории Российской Федерации, а конкретно — в Санкт-Петербурге. Там Орнелла Мути участвовала в благотворительном ужине, на котором, кстати, присутствовал и Владимир Путин, в тот момент занимавший пост премьер-министра России.

Для того, чтобы избежать реального тюремного срока, Франческа Романа Ривелли пошла на сделку с правосудием — она выплатит штраф и неустойку в размере тридцати тысяч евро, и в результате окажется чистой перед законом.

Не так давно, напомним, средства массовой информации распространили слова Орнеллы Мути, согласно которым итальянская актриса была бы не против получить российское гражданство.