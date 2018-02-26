Песков раскрыл содержание послания Путина Федеральному Собранию

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В послании, с которым президент Российской Федерации Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию первого марта, будут присутствовать традиционные оценки работы власти, а также перспективы на будущее — заявил сегодня пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, отметив, что учитывая приближающиеся выборы главы российского государства, послание Путина так или иначе будет совпадать с его политической программой.

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге для средств массовой информации, Дмитрий Песков, в частности, напомнил, что Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию первого марта.

"Владимир Путин, как вы знаете, участвует в президентской гонке, поэтому в рамках своей предвыборной кампании он будет в той или иной степени использовать подведение итогов и видение перспектив. Это неизбежно", — сказал Песков.

Выборы следующего президента России запланированы на восемнадцатое марта 2018-го. Соответствующая избирательная кампания стартовала восемнадцатого декабря 2017-го. Центризбирком зарегистрировал восемь кандидатов, из которых, как показал опрос ВЦИОМ, россияне знают лишь четверых.