США хотят упразднить пост спецпредставителя президента по борьбе с ИГ

У президента Соединенных Штатов Америки может не стать специального представителя по вопросам взаимодействия с другими державами в целях борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*. Соответствующую должность, как сообщает издание Foreign Policy, собираются упразднить.
В настоящий момент пост спецпредставителя по взаимодействию с другими участниками войны против ИГИЛ* занимает Бретт Макгурк. И у него, судя по всему, не будет преемника. Например, потому, что "Исламское государство"* находится на грани окончательного военного поражения.
Есть, впрочем, и более прозаичные причины ликвидации должности. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, как стало известно прессе, проводит масштабную реорганизацию штата, подразумевающую упразднение целого ряда департаментов. Персонал Госдепа, соответственно, тоже будет сокращен весьма в значительной степени.
Обязанности спецпредставителя президента по борьбе с ИГ*, как считают эксперты, возьмут на себя сотрудники Бюро Госдепа по борьбе с международным терроризмом.
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда
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