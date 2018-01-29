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ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле

Понедельник, 29 Января 2018 09:44
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле Фото из открытых источников

Террористическая группировка «Исламское государство*» взяла на себя ответственность за нападение на военную академию в Кабуле.

 

Об этом со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq сообщает Reuters.

 

Атака на военную академию произошла в афганской столице утром 29 января. По данным, которые опубликовало в Twitter агентство Pajhwok Afghan News, жертвами стали пять человек, еще 10 получили ранения.

 

Террористов было пятеро, четверо из них ликвидированы, один задержан, пишет РБК.

 

Число жертв теракта в Кабуле, устроенного возле Национального директората безопасности 27 января, накануне превысило 100 человек.

 

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

 

 

 

 

 

 

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Кабул ИГИЛ

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