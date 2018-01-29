ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство*» взяла на себя ответственность за нападение на военную академию в Кабуле.
Об этом со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq сообщает Reuters.
Атака на военную академию произошла в афганской столице утром 29 января. По данным, которые опубликовало в Twitter агентство Pajhwok Afghan News, жертвами стали пять человек, еще 10 получили ранения.
Террористов было пятеро, четверо из них ликвидированы, один задержан, пишет РБК.
Число жертв теракта в Кабуле, устроенного возле Национального директората безопасности 27 января, накануне превысило 100 человек.
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда
Security forces have cordoned off the area around Marshal Fahim Military #University in #Kabul as attack is ongoing #Afghanistan pic.twitter.com/psKvyG3Z4C— TOLOnews (@TOLOnews) 29 января 2018 г.
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