ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство*» взяла на себя ответственность за нападение на военную академию в Кабуле.

Об этом со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq сообщает Reuters.

Атака на военную академию произошла в афганской столице утром 29 января. По данным, которые опубликовало в Twitter агентство Pajhwok Afghan News, жертвами стали пять человек, еще 10 получили ранения.

Террористов было пятеро, четверо из них ликвидированы, один задержан, пишет РБК.

Число жертв теракта в Кабуле, устроенного возле Национального директората безопасности 27 января, накануне превысило 100 человек.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Security forces have cordoned off the area around Marshal Fahim Military #University in #Kabul as attack is ongoing #Afghanistan pic.twitter.com/psKvyG3Z4C