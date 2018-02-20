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Из Турции в Грецию на надувной лодке сбежали 17 чиновников

Вторник, 20 Февраля 2018 12:39
Из Турции в Грецию на надувной лодке сбежали 17 чиновников Фото из открытых источников

Сотрудники Службы береговой охраны Греции обнаружили группу из семнадцати турецких чиновников, которые были вынуждены покинуть родину из-за преследований со стороны режима Эрдогана. Государственные служащие и судьи сбежали из Турции в Грецию при помощи надувной лодки.

 

Беглецов обнаружили на территории острова Инуссес — береговая охрана передала турецких чиновников властям Хиоса, которые оформили их как беженцев.

 

"В данный момент турецкие граждане, которые утверждают, что на родине им угрожает политическое преследование, размещаются в центре приема мигрантов и беженцев", — пишет ресурс politischios.gr

 

В Турции, напомним, летом 2016-го года произошла неудачная попытка вооруженного переворота, в результате которой в стране начались масштабные репрессии. В частности, были уволены почти полторы сотни тысяч государственных служащих и военных. В организации переворота, при этом, подозревается проживающий в Соединенных Штатах Америки исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который, несмотря на тот факт, что находится в оппозиции к действующему в Турции строю, опровергает все подобные обвинения.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Турция

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