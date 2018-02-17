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Украинских болельщиков в Афинах встретили, как нацистов + фото, видео

Пятница, 16 Февраля 2018 16:45
Украинских болельщиков в Афинах встретили, как нацистов + Фото, Видео Фото из открытых источников

Украина в очередной раз скулит и жалуется: "Обидели!" "Побили!" А почему?! Просто болельщикам-ультрас киевского Динамо, приехавшим в греческие Афины, "повезло" столкнуться там не только с местными фанатами-антифашистами, а еще и с болельщиками московского "Спартака". С вполне предсказуемым результатом...

 

Украинские СМИ немедленно представили свою версию инцидента - мол, на тихо-мирно тянувших пивко в баре соотечественников "ни с того ни с сего" налетели озверевшие фанаты "Спартака" специально для этого заявившиеся в Грецию. Однако, при ближайшем рассмотрении  сказочка эта рассыпается, как карточный домик. И вот почему:

 

Греческие любители футбола, очень мягко  говоря, без всякой теплоты встретили фанатов киевского "Динамо" и днепропетровского "Днепра" на своей земле. И причина тут вовсе не в футболе. Ни для кого не секрет, что украинские фанатские клубы в последние годы превратились в филиалы крайне правых, радикальных организаций с отчетливым нацистским душком. Чего стоит только лозунг тех же динамовских "ультрас" - "Моя честь - моя верность!" Вообще-то - это девиз СС, гравировавшийся на клинках, выдававшихся служивших в нем головорезам. Но на Украине об этом то ли "забыли", то ли специально используют нацистскую символику.

 

Неудивительно, что на матче украинцы были встречены более, чем характерным баннером: 1942 - Старт, 2017 - Динамо Киев  Вы сами не уважаете свобю историю!" Намек, более, чем понятен - греки имели в виду проводившийся в оккупированном Киеве на стадионе "Старт""матч смерти", в котором советские футболисты противостояли гитлеровцам. Несмотря на прямую угрозу расстрела, наши в матче победили, за что потом многие из них поплатись жизнью. Сегодня же потомки героев-футболистов исповедуют и пропагандируют "идеологию" нацистских оккупантов, плюя на могилы прадедов...

 

 

В результате греческая полиция была вынуждена взять украинский фанатов под защиту. И причина озвучена предельно конкретно: "Местные полицейские опасаются, что на украинцев могут напасть греческие радикалы, которые угрожали ранее не пустить болельщиков "Динамо" на стадион, из-за того, что многие болельщики киевского клуба придерживаются ультраправых взглядов, в то время, как многие болельщики АЕКа придерживаются противоположных взглядов." 

 

А что до драки, Да, таковая была. Вот только гораздо более правдоподобной представляется та версия потасовки, согласно которой ее начали как раз украинцы, обнаружившие в баре, где решили расположиться, то ли пятерых, то ли шестерых "москалей". Как оказалось, то были русские, уже давно живущие в Греции. Но украинские ультрас, услышавшие ненавистную речь среагировали вполне предсказуемо - затеяли драку.  Кто ж мог предположить, что впоследствии, погнавшись за жертвами, эти гопники от футбола нарвутся в центре Афин на болельщиков московского "Спартака"... 

 

"Спартаковцы" оказались в Греции, в общем, случайно - проездом из Белграда, где они гостили у друзей из "Црвены Звезды". Сербский клуб 13 февраля играл с московским ЦСКА (0:0), а фанаты "Спартака" приехали поболеть против своего принципиального соперника. Ну, а тут - такая удача! Украинцам качественно "накидали" (несмотря на соотношение - 20 русских против 40 украинцев),  и загнали в тот бар, где все и началось. Питейному заведению, как и расположенному рядом магазинчику не повезло - до приезда полиции погром там учинили качественный. Кстати, местная полиция задерживать принялась именно фанатов "Динамо", наловив таковых аж 16 штук. Наверное, знали. что делают.

 

Да уж... Украинцам есть, от чего придти в отчаяние. Решить поизгаляться в Европе над русскими и получить по ушам под крики "Москва!" То ли совершенно фантастическая непруха, то ли просто - карма!

 

Александр Неукропный специально для Planet Today 

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Украинских болельщиков в Афинах встретили, как нацистов + Фото, Видео

Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина футбольные ультрас Динамо Греция спартак

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