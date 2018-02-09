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Туристам запретили смотреть на проституток в Амстердаме

Пятница, 09 Февраля 2018 12:24
Туристам запретили смотреть на проституток в Амстердаме Фото из открытых источников

Власти Амстердама в значительной степени ужесточили правила туристического посещения так называемого Квартала красных фонарей. Теперь туда воспрещен вход туристическим группам, в которых более двух десятков человек.

 

Работники интим-индустрии, обитающие в Квартале красных фонарей, устали от бесконечного потока туристов, которые не только мешают бизнесу, но и вторгаются в частное пространство. Поэтому с апреля 2018-го года, благодаря поддержке местной власти, в привлекающем туристов квартале все будет несколько иначе.

 

Здесь, в частности, нельзя будет встретить слишком многочисленные туристические группы. Кроме того, экскурсии не будут проводиться по Кварталу после 23 часов вечера.

 

Но главное — туристы не смогут не только фотографировать, но и даже смотреть на работников и работниц интим-индустрии. Туристы, которые будут нарушать это правило, подставят своего гида — того будут наказывать жесткими штрафами.

 

Предполагается, что в результате нововведений, которые будут действовать с апреля текущего года, Квартал красных фонарей перестанет быть слишком туристическим местом и вернет свою былую самобытность. Ведь в конце концов именно за ней и тянутся туристы.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Туристы

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