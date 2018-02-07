В Москве уборщица отравилась, съев «необычное» печенье хозяев

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Женщина, работавшая уборщицей в одной из московских квартир, отравилась принадлежавшим хозяевам квартиры печеньем, которое она зачем-то решила попробовать.

Да, отравление печеньем — это не миф, а самая настоящая страшная реальность. В этом на своем собственном опыте убедилась женщина, съевшая всего два печенька, и немедленно почувствовавшая резкую боль в животе. Боль была столь выраженной, что уборщице пришлось обратиться за медицинской помощью.

Врачи диагностировали у пострадавшей отравление каннабиноидами. Откуда в составе печенья каннабиноиды? Ну, это печенье хозяева квартиры на Новом Арбате привезли из Амстердама, так что вот, откуда. Уволят ли уборщицу за поедание печенья без спроса — неизвестно, но она, вероятно, уже не рискнет повторять нечто подобное.