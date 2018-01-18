Закон о реинтеграции Донбасса принят Верховной Раде

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Украинская Верховная Рада все-таки приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", известный в прессе как закон о "реинтеграции" Донбасса.

В первом чтении, напомним, скандально известный документ был принят еще шестого октября 2017-го года. С тех пор закон оброс семью сотнями поправок, рассмотрением которых на протяжении нескольких последних дней занимались украинские депутаты.

Рассмотрев семьсот поправок, депутаты, впрочем, приняли только восемь. Резюмируя результаты соответствующего обсуждения, глава комитета Рады по делам нацбезопасности и обороны, Иван Винник, сказал, что законопроект рекомендуется принять после ряда технических корректировок и уточнений. За принятие документа во втором чтении высказались двести восемьдесят депутатов.

Теперь территории так называемых ДНР и ЛНР считаются Киевом "оккупированными" официально, а Россия, соответственно, официально называется киевским режимом "оккупантом". Минские соглашения, которые считаются безальтернативными для урегулирования конфликта на востоке Украины, в тексте закона о реинтеграции не упоминаются вовсе, что наводит на мысли о том, что Киев в одностороннем порядке снял с себя обязательства по их реализации.