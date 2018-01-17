Герой АТО "погибший" месяц назад найден живым и под следствием

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Герой боевых действий, якобы погибший месяц назад в так называемой "антитеррористической операции", которую Киев проводит на Донбассе, обнаружился живым. Особую пикантность этой истории придает тот факт, что мужчина находится под следствием.

По одним данным — уроженец Черниговской области, сержант-контрактник Владимир Портянко, находится под следствием за дезертирство. По другим — его подозревают в убийстве сослуживцев. Но ясно одно — "герой АТО", которого объявили погибшим, на самом деле жив и здоров.

В подробностях этой таинственной истории пытались разобраться украинские журналисты, заинтересовавшиеся странной новостью о гибели троих военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, в которой упоминались имена только двоих погибших.