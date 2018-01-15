Лавров: США не хотят сохранять территориальную целостность Сирии

Власти Соединенных Штатов Америки не заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирийской Арабской Республики — заявил сегодня начальник Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Глава МИД РФ сделал соответствующее заявление, выступая на мероприятии для прессы, которое было организовано по итогам деятельности отечественной дипломатии в 2017 году.
"Та картина, которую мы наблюдаем, говорит только об одном — Вашингтон просто не хочет сохранять Сирию в виде единого государства. Вот буквально вчера появилась новость о том, что США помогут так называемым силам демократической Сирии с созданием зон пограничной безопасности. Если говорить понятными словами, то результатом этого шага станет появление огромных обособленных территорий, расположенных вдоль границ Сирии с Ираком и Турцией", — сказал Лавров.
Министр отметил, что эта и подобные инициативы США, при этом, выдаются за благие намерения, что свидетельствует об особом цинизме, с которым в Вашингтоне решают судьбу Сирии. Которой по факту уготовлена довольно незавидная участь.
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