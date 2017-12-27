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Какова позиция США по мирному урегулированию конфликта в Сирии?

Среда, 27 Декабря 2017 12:37
Какова позиция США по мирному урегулированию конфликта в Сирии? Фото из открытых источников

Вчера состоялся телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном. Начальник Министерства иностранных дел Российской Федерации и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки обсудили ключевые вопросы международной политики, в частности, ситуацию в Сирии.

 

"Лавров и Тиллерсон говорили о возможных сценариях мирного урегулирования конфликта, который все еще уносит человеческие жизни в Сирийской Арабской Республике. Стороны, в частности, отметили необходимость сохранения территориальной целостности САР, а также обсудили перспективы Конгресса межсирийского национального диалога, который состоится в Сочи", — цитирует Федеральное агентство новостей сообщение, появившееся на официальном сайте МИД РФ.

 

Телефонная беседа, как отмечают в МИД, была инициирована Соединенными Штатами.

 

"Сейчас трудно говорить об истинной позиции США относительно Сирии. Потому что несмотря на такие, без сомнений, позитивные сигналы, как вчерашние телефонные переговоры, Америка продолжает поддерживать боевиков, действующих в Сирии, а также осуществлять иные незаконные деяния, например, оккупировать территорию в районе Ат-Танф в провинции Хомс", — говорит политолог и кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Сирия

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