В США беспокоятся из-за космических достижений Китая

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Власти Соединенных Штатов Америки обеспокоены успехами Китайской Народной Республики в космической отрасли — пишет портал Space News, по данным которого, связанные с космосом достижения Китая обсуждались на заседании Комитета палаты представителей США по вооруженным силам.

"Спутниковая индустрия Поднебесной растет не просто рекордными, а угрожающе рекордными темпами. По нашим данным, за последние два года на китайских заводах создали четыре десятка орбитальных аппаратов. Американские власти не должны оставлять достижения Китая в космической отрасли без ответа", — заявил конгрессмен Дуг Ламборн.

Эксперт Центра азиатских исследований Дин Ченг отмечает, что Китай концентрируется на сегменте относительно дешевых космических аппаратов. Доступные по цене спутники китайского производства могут заинтересовать развивающиеся страны, в которых задумываются о космических программах.

"Еще недавно Китай только покупал и копировал чужие космические технологии, а сейчас активно разрабатывает собственные. Наблюдаемая ситуация является весьма тревожной для США — достижения КНР в космосе как минимум подразумевают увеличение наших расходов на оборону", — говорят американские конгрессмены.