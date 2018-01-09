СМИ сообщили о пропаже секретного американского спутника

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Связь с американским секретным спутником, запущенным в воскресенье, 7 января, потеряна. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников.

Отмечается, что аппарат, построенный компанией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9. Скорее всего, он сломался или упал в море.

В США начали расследование, однако на данный момент нет признаков диверсии или какого-либо другого вмешательства, пишет РИА Новости.

"Мы не комментируем подобные миссии. Однако на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу номинально", — заявил представитель SpaceX Джеймс Глисон.

Ранее 8 января с мыса Канаверал стартовала ракета со спутником для правительственных нужд США. Запуск должен был состояться еще в ноябре 2017 года, но по различным причинам откладывался.