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Ким Чен Ын рассказал, сколько лет санкций выдержит КНДР

Пятница, 12 Января 2018 11:09
Ким Чен Ын рассказал, сколько лет санкций выдержит КНДР Фото из открытых источников

Корейская Народная Демократическая Республика будет процветать, даже если санкции против нее будут действовать на протяжении десяти или ста лет. Такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего выступления перед членами Государственной академии наук Северной Кореи.

 

"Победы, достигнутые корейской революцией в тяжелейших условиях, стали возможными во многом благодаря нашему трепетному отношению к научно-техническому прогрессу. Развитие науки и техники, которое осуществляется нашими выдающимися специалистами на прочном фундаменте северокорейской экономики, приведет к тому, что у нас не будет каких-либо проблем, даже если санкции против нашей страны будут действовать десятки и сотни лет", — цитирует лидера КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи.

 

Ужесточенные санкции против КНДР, напомним, были введены Советом Безопасности ООН после того, как Пхеньян провел очередное испытание ядерного оружия. Ракетно-ядерная программа КНДР является одной из причин кризиса, который охватил регион и приближает его к "горячей" войне.

 

О военном решении "северокорейского вопроса", в частности, все чаще говорят в Соединенных Штатах Америки.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости КНДР

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