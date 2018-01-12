Ким Чен Ын рассказал, сколько лет санкций выдержит КНДР

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Корейская Народная Демократическая Республика будет процветать, даже если санкции против нее будут действовать на протяжении десяти или ста лет. Такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего выступления перед членами Государственной академии наук Северной Кореи.

"Победы, достигнутые корейской революцией в тяжелейших условиях, стали возможными во многом благодаря нашему трепетному отношению к научно-техническому прогрессу. Развитие науки и техники, которое осуществляется нашими выдающимися специалистами на прочном фундаменте северокорейской экономики, приведет к тому, что у нас не будет каких-либо проблем, даже если санкции против нашей страны будут действовать десятки и сотни лет", — цитирует лидера КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ужесточенные санкции против КНДР, напомним, были введены Советом Безопасности ООН после того, как Пхеньян провел очередное испытание ядерного оружия. Ракетно-ядерная программа КНДР является одной из причин кризиса, который охватил регион и приближает его к "горячей" войне.

О военном решении "северокорейского вопроса", в частности, все чаще говорят в Соединенных Штатах Америки.