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Эксперты: Встреча лидеров Северной и Южной Кореи может состояться

Среда, 10 Января 2018 11:58
Эксперты: Встреча лидеров Северной и Южной Кореи может состояться Фото из открытых источников

Лидеры Южной и Северной Кореи, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын, могут встретиться и обсудить пути преодоления масштабного кризиса, который угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове. Однако проведение такой встречи будет сопровождаться целым рядом всевозможных трудностей — говорит Константин Асмолов из Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук.

 

Накануне, напомним, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сказал, что готов встретиться с вождем КНДР Ким Чен Ыном, однако исключительно "на определенных условиях".

 

"Такая встреча действительно возможна. Тем более, что межкорейские саммиты уже имели место в истории, в частности, в 2000 и 2007 годах", — цитирует РИА Новости Асмолова.

 

Главное, по мнению политолога, это условия, которые будут выставлены для проведения встречи. Предполагается, что саммит может состояться либо на территории КНДР, либо вне Корейского полуострова, например, в Китае или России.

 

"Все дело в том, что Северная Корея рассматривается Южной не как государство, а как некая организация, которая контролирует север полуострова. То есть, если высокопоставленные северокорейские чиновники приедут на юг, то их, по идее, должны тут же арестовать. Поэтому проведение саммита на территории ЮК видится малореальным", — добавляет Асмолов.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости КНДР

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