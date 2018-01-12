Сирийская оппозиция: Переговоры в Женеве зашли в тупик

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Переговоры по урегулированию сирийского конфликта, которые проходят в Женеве, зашли в тупик — уверена Бассма Кодмани, член Сирийской комиссии по переговорам. По словам Кодмани, соглашения, регулирующие зоны деэскалации в Сирии, стремительно разрушаются, поэтому требуются не менее стремительные действия, направленные на нормализацию процесса урегулирования.

"Нам остается рассчитывать на то, что резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций номер 2254, а также женевское коммюнике, будут имплементированы добросовестно. Для того, чтобы это стало реальностью, система управления в Сирии должна быть легитимной и доверительной, чего мы пока что, к сожалению, не видим", — говорит Кодмани.

Член Сирийской комиссии по переговорам отмечает, что "дорожная карта", которая должна быть конкретным планом по урегулированию сирийского конфликта, далека от какой-либо конкретики.

"Фактически — мы оказались в тупике. Я не вижу, чтобы дорожная карта реально разрабатывалась, что, как необходимо отметить, сводит на нет все усилия по деэскалации конфликта. Ситуация весьма и весьма тревожная", — заявляет она.