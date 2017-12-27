МИД РФ — Конгресс в Сочи станет началом прямого межсирийского диалога в Женеве

Конгресс сирийского национального диалога, который запланирован в Сочи, должен помочь наладить прямой диалог в Женеве, участниками которого являются сирийские правительство и оппозиция. В этом уверен Сергей Лавров, начальник Министерства иностранных дел Российской Федерации.
На встрече с Ахмедом аль-Джарбой, руководителем сирийского оппозиционного движения "Завтра Сирии", Лавров заявил, что с точки зрения Москвы организация Конгресса сирийского национального диалога является чрезвычайно важным процессом.
"Мы уверены, то Конгресс сирийского национального диалога станет такой же точкой старта, какой в своей время стало создание переговорной площадки в Астане. Тогда, напомню, наши коллеги в значительной степени активизировались. Теперь, когда в Сочи появляется новая площадка для диалога, специальный посланник Организации объединенных наций Стаффан де Мистура сможет инициировать прямой межсирийский диалог в Женеве", — сказал Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что Конгресс сирийского национального диалога в Сочи позволит завязать межсирийские переговоры в Женеве без каких-либо предварительных условий.
"Особенно это касается вопросов конституции и подготовки к выборам", — добавил Лавров.
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