На украинско-польской границе начались акции протеста‍

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Очередь, которая неизменно присутствует на украинско-польской границе, сегодня стала больше обычной из-за акций протеста, инициированных украинцами, не согласными с изменениями в Налоговом кодексе страны.

Поправки в Налоговом кодексе Украины, которые действуют с первого января 2018-го года, ужесточают правила беспошлинного ввоза товаров — теперь в ручном или сопровождаемом багаже можно ввозить товары стоимостью до ста пятидесяти евро (в аэропортах — до тысячи), а их вес не должен превышать пятьдесят килограммов.

Новые нормы, при этом, действуют для тех граждан Украины, которые отсутствовали на украинской территории более, чем на протяжении суток, и въезжают в страну не чаще одного раза за трое суток.

Протестующие, не согласные с новыми правилами, перекрыли дороги к трем пунктам пропуска. В частности — к КПП "Шегини — Медика", "Рава-Русская — Гребенне" и "Ягодин".

По информации украинских правоохранителей, протесты проходят мирно, однако водители, которые направляются из Украины в Польшу, не очень-то, мягко говоря, довольны ситуацией. Для того, чтобы не провоцировать конфликт с ними, протестующие пропускают по десять машин каждые полчаса.