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Украина вымрет. Но ее министры - выживут!

Среда, 10 Января 2018 08:00
Украина вымрет. Но ее министры - выживут! Фото из открытых источников

Анонсированная на Украине реформа медицины (больше похожая на геноцид населения), еще только готовится к реализации, а дела в области здравоохранения уже сейчас -  хуже некуда. "Нэзалэжную" начинают охватывать эпидемии различных инфекционных заболеваний, причем происходит это по всей стране.

 

Так, в Одесской, Ивано-Франковской и Запорожской областях  резко возросло количество заболеваний корью. В целом же по Украине заболеваемость этим недугом выросла в 43 (!) раза! Если в 2016 году случаев кори было диагностировано менее 100, то в 2017 - уже более 3000! В целом - около 100 вспышек инфекции в различных регионах страны. Из 5 зафиксированных летальных исходов, двое - у детей.

 

Причина, по мнению украинских медиков - в отсутствии  полной вакцинации против заболевания (от кори человеку необходимо прививаться дважды на протяжении жизни). При нынешнем жутком дефиците вакцин в "нэзалэжной" и растущих ценах на медицинские препараты и услуги такое стремительное распространение болезни вполне закономерно.

 

Все более острой становится ситуация и с другим крайне опасным    вирусом - гепатита  А. В украинском Николаеве, похоже началась эпидемия этого заболевания, которая приобретает все более катастрофические масштабы. Первые случаи заражения были зафиксированы 3 декабря прошлого года, а уже на днях с официальным заявлением о творящемся в городе кошмаре вынужден был выступить городской совет Николаева:

"По состоянию на утро 9 января 2018 года на территории города зарегистрированы 62 случая заболеваний вирусным гепатитом А, в том числе: средней тяжести – 56 человек, из них 9 детей и тяжелая форма – 2 человека, из них 1 ребенок. Лабораторно подтвержден диагноз у 24 человек, в том числе у 3 детей", - сказано в заявлении.

 

Самое страшное, что пока так и не установлен источник столь повальной болезни. По предварительным данным все заболевшие употребляли доочищенную воду из пунктов разлива. Проводится эпидемиологическое расследование, делаются экспертизы, к делу подключена даже полиция, возбудившая дело по факту массового заражения. Впрочем, установить причину пока "не удается", и, по правде говоря, надежды на то. что это будет сделано, мало.

 

зато с бодрым и обнадеживающим заявлением поспешило выступить министерство здравоохранения "нэзалэжной". В официальном заявлении пресс-службы ведомства сказано: "В Украине зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А. Эпидемии нет." В прошлом году самая масштабная вспышка заболевания была зафиксирована в харьковской области. Однако там речь шла не более, чем о 30 случаях. В Николаеве же число заболевших уже вдвое больше и продолжает расти в пугающей прогрессии.

 

Впрочем, для украинских чиновников главное - вовремя правильно и оптимистично отрапортовать. Уж их-то ужасы "медицинской реформы не волнуют нисколько - по той простой причине, что лично их они не касаются. Крайне показательно в этом отношении то, что обратившийся якобы в одну из больниц Винницы с подозрением на воспаление легких  министр социальной политики Украины Андрей Рева, как только это подозрение подтвердилось, немедленно оказался на лечении... в Израиле!

 

Что можно сказать о "государстве", где высшие должностные лица вынуждены ехать в отнюдь не дешевые закордонные клиники, чтобы излечиться от хвори, которые в "тяжелые" советские времена побеждали если не сельские фельдшеры, то врачи самых захудалых районных больниц?! Ну, у "социального" министра деньги по заграницам лечиться имеются. А остальным как?

 

А ведь "реформа медицины" в "нэзалэжной"  еще только начинается...

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Заболевания реформа медицины эпидемии

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