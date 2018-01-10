Обнаружена майнинг-программа, которая посылала доход в КНДР

Хакеры из Северной Кореи создают вредоносное программное обеспечение, предназначенное для добычи криптовалют при помощи зараженных компьютеров. Такое заявление сделали эксперты в области информационной безопасности из компании AlienVault.
Специалисты выявили приложение, которое устанавливает в систему так называемый "майнер", то есть превращает зараженный компьютер в элемент сети, используемой киберзлоумышленниками для добычи криптовалют. При этом, следы, оставленные авторами вредоносного приложения, ведут в КНДР.
А конкретно — в Университет имени Ким Ир Сена, расположенный в Пхеньяне. Именно там располагается сервер, на который пересылаются добытые криптоденьги. Точнее говоря — пересылались, потому что в данный момент сервер почему-то отключен.
"Речь идет о майнере для добычи Monero. Это довольно популярная криптовалюта у хакеров, которые занимаются подобной деятельностью", — говорят специалисты.
В КНДР, как следует из подобных новостей, весьма активно интересуются крипторынком. В конце 2017-го, например, появилась информация о причастности Северной Кореи к атаке на южнокорейскую криптовалютную биржу Bithumb.
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