Украинцев в Польше заставили носить жёлто-синюю униформу‍

Фото из открытых источников

Сине-желтая форма, которую украинских трудовых мигрантов обязала носить международная компания Lindab на своих мощностях под Варшавой, стала причиной скандала — сообщает УНИАН.

На уникальную ситуацию обратил внимание один из клиентов Lindab. Мужчина говорит, что цветовая сегрегация, которую внедрило на предприятии руководство, является поистине оскорбительной.

"Только представьте себе, что поляков, которые работают за рубежом, одевают в красно-белую форму. Немыслимо, не правда ли? А вот с украинцами такое происходит прямо сейчас и никому нет до этого никакого дела", — говорит клиент Lindab, пожелавший остаться анонимным.

Руководитель предприятия Михал Вроблевский отмечает, что синие штаны — это общий для всех сотрудников элемент униформы. А рубашки разного цвета — средство, при помощи которого выделяют специалистов разного профиля.

"Все наши механики носят зеленые рубашки, а, например, бригадиры — красные. То есть это простая идентификация. В случае с украинцами кого-то мог смутить тот факт, что мы выдали им желтые рубашки вне зависимости от специальности. Так было сделано лишь для того, чтобы пометить сотрудников, которые не говорят на польском", — говорит Вроблевский.