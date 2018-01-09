Вторник 09 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Украинцев в Польше заставили носить жёлто-синюю униформу‍

Украинцев в Польше заставили носить жёлто-синюю униформу‍

Вторник, 09 Января 2018 13:43
Украинцев в Польше заставили носить жёлто-синюю униформу‍ Фото из открытых источников

Сине-желтая форма, которую украинских трудовых мигрантов обязала носить международная компания Lindab на своих мощностях под Варшавой, стала причиной скандала — сообщает УНИАН.

 

На уникальную ситуацию обратил внимание один из клиентов Lindab. Мужчина говорит, что цветовая сегрегация, которую внедрило на предприятии руководство, является поистине оскорбительной.

 

"Только представьте себе, что поляков, которые работают за рубежом, одевают в красно-белую форму. Немыслимо, не правда ли? А вот с украинцами такое происходит прямо сейчас и никому нет до этого никакого дела", — говорит клиент Lindab, пожелавший остаться анонимным.

 

Руководитель предприятия Михал Вроблевский отмечает, что синие штаны — это общий для всех сотрудников элемент униформы. А рубашки разного цвета — средство, при помощи которого выделяют специалистов разного профиля.

 

"Все наши механики носят зеленые рубашки, а, например, бригадиры — красные. То есть это простая идентификация. В случае с украинцами кого-то мог смутить тот факт, что мы выдали им желтые рубашки вне зависимости от специальности. Так было сделано лишь для того, чтобы пометить сотрудников, которые не говорят на польском", — говорит Вроблевский.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Польша

Главное за сутки
В России сократили штат ГАИ на десять тысяч человек В России сократили штат ГАИ на десять тысяч человек Штат ГИБДД сократили на 10 тысяч сотрудников с 1 января 2018 года. "Указом президента от 31 декабря 2017 года №652 штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации с 1 января…
Российских лыжников оставили без Олимпиады-2018 Российских лыжников оставили без Олимпиады-2018 Руководитель ФЛГР (Федерация лыжных гонок России) Елена Вяльбе заявила, что лыжники из Российской Федерации, которых Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпийских Играх, не смогут поехать на Олимпиаду…
Названы расходы Путина на предвыборную кампанию Названы расходы Путина на предвыборную кампанию Стало известно, какую сумму потратил на свою предвыборную кампанию президент РФ, который принимает участие в выборах 2018 года, как самовыдвиженец. Владимир Путин к 5 января потратил на свою предвыборную кампанию…

Читайте также
Ким Чен Ын хочет начать переговоры с Южной Кореей Ким Чен Ын хочет начать переговоры с Южной Кореей Лидер КНДР приказал начать переговоры с Южной Кореей. Сделать это планируется посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Об этом в среду, 3 января, сообщило агентство Reuters. Отмечается, что…
В США умер глава мормонов Томас Монсон В США умер глава мормонов Томас Монсон Глава самой большой религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон умер в Солт-Лейк-Сити. Президент организации умер на девяносто первом году жизни в собственном доме в…
В КНДР приняли предложение Южной Кореи по переговорам В КНДР приняли предложение Южной Кореи по переговорам КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе, пишет «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства Южной Кореи по вопросам объединения. Сообщается, что речь идет…
Трамп: Моя ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына Трамп: Моя ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп ответил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, заявлением, что у него "тоже есть ядерная кнопка". "Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится…
Фото
Самые сказочные места Венгрии Самые сказочные места Венгрии

Всего чуть более тысячи километров, всего каких-то полтора часа лета самолетом, всего-то сутки в пое...

Видео

 

Новогоднее обращение Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. 2018

Опрос

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?

 

Анекдот дня

Что-то лето в этом году не задалось уже в январе.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.