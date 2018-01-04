В Польше посчитали число переселенцев из Украины

За последние несколько лет Польша приняла в своей стране более полутора миллионов жителей Украины, рассказывает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
В своем интервью местным средствам массовой информации он рассказывает, что большая часть жителей Украины переехали в Польшу с территории Донбасса.
Если верить оценке польской стороны, то несколько десятков тысяч украинцев бежали с данной территории. Моравецкий также добавляет, что страны Центральной Европы делают много для миграции, а также для того, чтобы уменьшить напряженность на восточном фланге ЕС.
Светлана Крыса, руководитель консульского отделения посольства Украины в Польше, добавила, что Моравецкий не знает о том, что рассказывает, а в Киеве, в свою очередь, никаких проблем с миграцией нет.
По ее словам, за последний год количество беженцев в Польшу уменьшилось: за десять месяцев прошлого года Варшава предоставила статус беженца всего 56 гражданам Украины.
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