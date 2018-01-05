«Самая волосатая» девушка в мире вышла замуж в Таиланде

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Девушка по имени Супатра Сасупфан, которую признали в 2010 году Книгой рекордов Гиннесса «самым волосатым подростком» на всей планете, в возрасте семнадцати лет вышла замуж.

Девушка, побившая рекорды по волосатости, проживает в Таиланде, сообщается, что она страдает от редкого наследственного недуга — это синдром Абрамса или еще болезнь называют гипертрихоз.

Почти все ее тело покрывает волосяной покров: руки, ноги, лицо, при чем, эти волосы достаточно быстро и сильно растут. Со средних веков было отмечено только пятьдесят человек с данными отклонениями.

Девушка опубликовала сообщение в социальной сети о том, что она вышла замуж за «любовь всей своей жизни». Ее отец дал интервью местным средствам массовой информации, сообщив, что они перепробовали множество методов терапии, куда входит и лазерная депиляция, но все эти методы не помогли. Сейчас девушка просто регулярно сбривает свои быстрорастущие волосы.

До этого подросток рассказывала, что ее одноклассники называют ее «оборотнем», но она пытается не обижаться на это и сохранять позитивное мышление.