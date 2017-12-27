Полиция Таиланда задержала гражданина РФ с поддельными долларами

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Гражданин Российской Федерации был задержан сотрудниками правоохранительных органов Таиланда при попытке совершить обмен нескольких поддельных долларовых банкнот. Соответствующая информация была опубликована одним из новостных изданий Паттайи.

По данным СМИ, задержанным оказался пятидесятитрехлетний гражданин РФ по имени Сергей Никифоров. Мужчина заявляет, что не догадывался о том, что деньги, которые он намеревался поменять, были поддельными.

"Россиянин пытался поменять восемь фальшивых банкнот номиналом в сто долларов в одном из банковских учреждений Паттайи. Это уже не первый подобный случай в последнее время", — отметил Владимир Соснов, заведующий консульским отделом российского посольства в Таиланде.