Фотограф показал, как выглядит «ядерная кнопка» президента США‍

Фото из открытых источников

Сотрудник пресс-центра президента Барака Обамы, Пит Соуза, показал в сети Интернет, насколько большой является «ядерная кнопка» Дональда Трампа.

Экс-фотограф президента Соединенных Штатов Америки Пит Соуза опубликовал фотографию «ядерной кнопки». Соуза показал снимок в ответ на сообщение Дональда Трампа о том, что его ядерное оружие гораздо лучше, чем у лидера Северной Кореи.

Фотограф обнародовал снимок «черного чемоданчика» из своих архивов, который несет на борт самолета номер один работник аппарата президента Америки.

Если судить по фотографии, вся аппаратура расположена в кейсе, внешне он похож на обычную и ничем не выделяющуюся сумку. Снимок сопровождался фразой «Бог хранит нас».

После пост посвятили «ядерной кнопки». Если судить по снимку, маленькая красная кнопка расположена в деревянном пенале прямоугольной формы с гербом президента Соединенных Штатов. Рядом виднеется табличка с надписью «Трудные решения непросты». По рассказам Пита Соузы, эта кнопка, к счастью, не приведет к ядерному удару, а просто вызывает помощника президента.