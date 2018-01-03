В США умер глава мормонов Томас Монсон

Глава самой большой религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон умер в Солт-Лейк-Сити.
Президент организации умер на девяносто первом году жизни в собственном доме в Солт-Лейк-Сити, указано на официальном портале Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
Напомним, что в 2008 году Монсон занял пост президента церкви, заменив предшественника Гордона Хинкли. Он являлся активным членом скаутского движения и получил большое количество высоких наград от организации бойскаутов Соединенных Штатов Америки.
При администрации Рональда Рейгана, Томас Спенсер Монсон являлся членом в президентском совете по частной деятельности, передают средства массовой информации.
Американский религиозный лидер появился на свет 21 августа 1927 года, многие члены церкви уверены, что он являлся настоящим пророком, а также носителем откровений воли Бога на нашей земле. Монсон на протяжении всей своей жизни успел побывать в разных церковных призваниях как лидер в служении общественном.
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