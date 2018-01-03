Среда 03 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» В США умер глава мормонов Томас Монсон

В США умер глава мормонов Томас Монсон

Среда, 03 Января 2018 14:59
В США умер глава мормонов Томас Монсон Фото из открытых источников

Глава самой большой религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон умер в Солт-Лейк-Сити. 

 

Президент организации умер на девяносто первом году жизни в собственном доме в Солт-Лейк-Сити, указано на официальном портале Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 

 

Напомним, что в 2008 году Монсон занял пост президента церкви, заменив предшественника Гордона Хинкли. Он являлся активным членом скаутского движения и получил большое количество высоких наград от организации бойскаутов Соединенных Штатов Америки.

 

При администрации Рональда Рейгана, Томас Спенсер Монсон являлся членом в президентском совете по частной деятельности, передают средства массовой информации. 

 

Американский религиозный лидер появился на свет 21 августа 1927 года, многие члены церкви уверены, что он являлся настоящим пророком, а также носителем откровений воли Бога на нашей земле. Монсон на протяжении всей своей жизни успел побывать в разных церковных призваниях как лидер в служении общественном.

Яндекс.Дзен

Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в В мире   Теги Новости Тома Монсон США мормоны Церковь Скончался Умер

Главное за сутки
В США умер глава мормонов Томас Монсон В США умер глава мормонов Томас Монсон Глава самой большой религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон умер в Солт-Лейк-Сити. Президент организации умер на девяносто первом году жизни в собственном доме в…
Трамп: Моя ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына Трамп: Моя ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп ответил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, заявлением, что у него "тоже есть ядерная кнопка". "Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится…
Генсек НАТО: Россия самоуверенная, но с ней нужно договариваться Генсек НАТО: Россия самоуверенная, но с ней нужно договариваться Российская Федерация стала более уверенной в себе, однако НАТО не хочет новой холодной войны и выступает за политический диалог с Кремлем. Об этом в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявил генсек…

Читайте также
Сплоченная команда: САА окружает базу Ат-Танф, а Россия закрывает небо Сплоченная команда: САА окружает базу Ат-Танф, а Россия закрывает небо База американских сил, расположенная в районе сирийского Ат-Танфа, полностью окружена войсками Сирийской арабской армии. Кроме того, с первого дня нового года Россия пересмотрит условия договора по открытому небу, заключенного с…
Петр Порошенко хочет обменять россиян на осужденных в России украинцев Петр Порошенко хочет обменять россиян на осужденных в России украинцев Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении менять россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, на осужденных в России граждан Украины. Об этом Газета.ру, со ссылкой на издание «Страна.ua». По его…
Мария Захарова подвергла резкой критике заявления Эрдогана в адрес Асада Мария Захарова подвергла резкой критике заявления Эрдогана в адрес Асада Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что сирийский лидер Башар Асад является террористом, не имеют под собой никакой правовой базы.…
Минобороны Болгарии заключит договор о ремонте МиГ-29 с корпорацией "МиГ" Минобороны Болгарии заключит договор о ремонте МиГ-29 с корпорацией "МиГ" Красимир Каракачанов, вице-премьер Болгарии и начальник министерства обороны страны, рассказал о планах оборонного ведомства, согласно которым в начале наступающего года будет заключено соглашение с российской корпорацией "МиГ" о ремонте болгарских…
Фото
Самые интересные новогодние ритуалы и суеверия, популярные в разных странах Самые интересные новогодние ритуалы и суеверия, популярные в разных странах

Почти в каждом уголке земного шара и взрослые, и дети находятся в ожидании предновогодних чудес. Име...

Видео

 

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина 2018

Опрос

Сколько вы готовы потратить на празднование Нового года?

До пяти тысяч рублей - 35.4%
От пяти до десяти тысяч - 15.8%
От десяти до 20 тысяч - 6.8%
Более 20 тысяч - 5%
Не буду отмечать Новый год - 32.8%

Всего голосов:: 457

 

Анекдот дня

- Ну что, начали новую жизнь? Ничего, на следующий Новый Год опять попробуете.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.