МИД РФ: США хотят усадить руководство КНДР за стол переговоров насильно

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В Соединенных Штатах Америки планируют "додавить" Северную Корею до переговоров, и, если потребуется, применить для этого силу. Об этом заявил Олег Бурмистров, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации.

По словам Бурмистрова, он обсуждал ситуацию с КНДР с американскими дипломатами в ходе своей недавней поездки в Вашингтон.

"Я ездил в США и участвовал в нескольких встречах, которые, в частности, проводились в Государственном департаменте и Белом доме. Мы с американскими коллегами осуществили что-то вроде "сверки часов" по северокорейской проблематике. На текущем этапе в США есть довольно сырая позиция по КНДР — то есть у них нет единого межведомственного мнения. Перспектив выхода из кризиса в США тоже не видят. Единственное, что есть — это желание принудить руководство КНДР к переговорам", — цитируют посла российские средства массовой информации.

Ранее, напомним, начальник отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. В ходе встречи стороны обсудили эскалацию напряженности, в центре которой оказалась Северная Корея.