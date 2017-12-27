Лавров: Ключевая антитеррористическая задача в Сирии — разгром "ан-Нусры"

Начальник российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что разгром террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* является наиболее актуальной антитеррористической задачей в Сирии.
Действующая против сирийской армии группировка, по словам Лаврова, получает помощь из внешних источников финансирования, поэтому является особенно опасной.
Соответствующие заявления Сергей Лавров сделал в ходе встречи с Ахмедом аль-Джарбой, руководителем оппозиционного движения "Завтра Сирии".
"Понятно, что мы уже выполнили самую основную задачу, то есть практически полностью разгромили террористическую сеть "Исламское государство"*, которая еще совсем недавно прочно окутывала Сирию. Однако расслабляться нельзя — на территории Сирийской Арабской Республики все еще действует не менее опасный враг, а конкретно, террористы из "Джебхат ан-Нусры"*", — заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации.
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда
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