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Лавров: Ключевая антитеррористическая задача в Сирии — разгром "ан-Нусры"

Среда, 27 Декабря 2017 11:44
Лавров: Ключевая антитеррористическая задача в Сирии — разгром &quot;ан-Нусры&quot; Фото из открытых источников

Начальник российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что разгром террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* является наиболее актуальной антитеррористической задачей в Сирии.

 

Действующая против сирийской армии группировка, по словам Лаврова, получает помощь из внешних источников финансирования, поэтому является особенно опасной.

 

Соответствующие заявления Сергей Лавров сделал в ходе встречи с Ахмедом аль-Джарбой, руководителем оппозиционного движения "Завтра Сирии".

 

"Понятно, что мы уже выполнили самую основную задачу, то есть практически полностью разгромили террористическую сеть "Исламское государство"*, которая еще совсем недавно прочно окутывала Сирию. Однако расслабляться нельзя — на территории Сирийской Арабской Республики все еще действует не менее опасный враг, а конкретно, террористы из "Джебхат ан-Нусры"*", — заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги Новости Сирия

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