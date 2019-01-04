Аналитики прогнозируют значительный рост рынка умных часов

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Годовые продажи "умных" часов достигнут 100 миллионов единиц к концу 2023-го года — говорят эксперты компании ABI Research, проанализировавшие рынок носимых гаджетов.

По итогам 2018-го года, как отметили аналитики, в мире было реализовано около сорока миллионов интеллектуальных часов. Однако уже в течение ближайших лет этот рынок увеличится как минимум в два раза.

"К концу 2023-го продажи "умных" часов могут перевалить за сто миллионов устройств в год", — отмечается в докладе.

Рынок в целом растет, но доли некоторых крупных игроков снижаются — добавляют специалисты, отмечая, что доля американской технологической корпорации Apple снизилась до 43.35 процентов по итогам третьего квартала минувшего года. Точных и официально подтвержденных данных на этот счет, правда, пока нет.

Тут следует отметить, что снижение доли совсем не подразумевает падение уровня продаж — с продажами "умных" часов у "Эппл" как раз все отлично, просто сегмент рынка растет еще быстрее, чем показатели корпорации. Основной рост рынка, по словам экспертов, обусловлен поставками "умных" часов от компаний-новичков на этом рынке.

"Доля Apple будет сокращаться под натиском Fitbit, Samsung, Huawei и других компаний, но "яблочную" корпорацию пока что рано списывать со счетов — продажи девайсов семейства Apple Watch будут на хорошем уровне, т.к. рынок в целом будет расти очень и очень значительно", — поделились прогнозом аналитики.