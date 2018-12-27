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Apple начнет собирать топовые iPhone в Индии

Четверг, 27 Декабря 2018 17:46
Apple начнет собирать топовые iPhone в Индии Фото из открытых источников

Китайская рабочая сила уступает свои позиции на рынке труда индийским производственникам. Анонс на 2019 год показал – планируется грандиозный перенос производства топовых моделей iPhone на Юг Индии, по сообщению медиа – в город Бангалор (также используется название Бенгалуру).

 

Да 2019 года производство iPhone в Индии ограничивалось лишь недорогими аппаратами iPhone S6 и SE, при этом реализация этих моделей индийской сборки осуществлялась исключительно внутри страны. В будущем году концерну Foxconn доверят производство iPhone X, XS, XS Max и XR в Индии.

 

По актуальным данным, такой перенос производства предполагает масштабное привлечение новых специалистов к производству, не смотря на актуальное и действующее отделение концерна Foxconn в городе Шриперумбудур. Для пополнения семейства Apple будет создана отдельная технологическая линия, которая уже привлекла около 350 миллионов долларов инвестиций на создание и запуск.

 

Также в 2019 году ожидается релиз устройств пятого поколения iPad mini, оснащенных новым процессором и экраном. Мини-айпады не обновлялись на рынке на протяжении трех лет. Кроме того, текущее поколение планшетов Apple также ждет обновления в наступающем году.

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Иванова Мария Опубликовано в Технологии   Теги Новости IPhone
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