Первый складной Xiaomi показали на видео

Фото из открытых источников

В интернете появилось видео с таинственным складным девайсом, который предположительно является разрабатываемым в недрах китайской компании Xiaomi гибким планшетом-смартфоном.

Посмотреть на неидентифицированное устройство можно на видео ниже. Ролик уже прокомментировал известный в узких кругах инсайдер Эван Бласс, ответственный за большое количество правдивых утечек — эксперт отметил, что не ручается за достоверность информации, но речь, судя по всему, идет о девайсе от китайской компании "Сяоми".

"Мне сказали, что эту штуку разрабатывают инженеры Xiaomi. Точнее, как видим, уже разработали. Что это? Новый гибкий телефон или просто качественно сделанный фейк?", — написал Эван Бласс на своей странице в сервисе "Твиттер".

Видео, к сожалению, снято в кромешной темноте, поэтому кроме светящегося экрана, который в какой-то момент складывается с двух сторон, в ролике ничего не видно.

Но форм-фактор таинственного устройства смотрится довольно интересно. Вот только не совсем понятно, удобно ли пользоваться столь причудливо складываемым планшетом-смартфоном.

В целом, придется подождать появления дополнительной информации, прежде чем делать какие-то видео. Сейчас можно говорить лишь о том, что концепция, продемонстрированная в видеоролике, выглядит весьма занимательно, однако никаких конкретных подробностей о девайсе якобы от Xiaomi пока нет.