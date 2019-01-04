Первый складной Xiaomi показали на видео

В интернете появилось видео с таинственным складным девайсом, который предположительно является разрабатываемым в недрах китайской компании Xiaomi гибким планшетом-смартфоном.
Посмотреть на неидентифицированное устройство можно на видео ниже. Ролик уже прокомментировал известный в узких кругах инсайдер Эван Бласс, ответственный за большое количество правдивых утечек — эксперт отметил, что не ручается за достоверность информации, но речь, судя по всему, идет о девайсе от китайской компании "Сяоми".
"Мне сказали, что эту штуку разрабатывают инженеры Xiaomi. Точнее, как видим, уже разработали. Что это? Новый гибкий телефон или просто качественно сделанный фейк?", — написал Эван Бласс на своей странице в сервисе "Твиттер".
Видео, к сожалению, снято в кромешной темноте, поэтому кроме светящегося экрана, который в какой-то момент складывается с двух сторон, в ролике ничего не видно.
Но форм-фактор таинственного устройства смотрится довольно интересно. Вот только не совсем понятно, удобно ли пользоваться столь причудливо складываемым планшетом-смартфоном.
В целом, придется подождать появления дополнительной информации, прежде чем делать какие-то видео. Сейчас можно говорить лишь о том, что концепция, продемонстрированная в видеоролике, выглядит весьма занимательно, однако никаких конкретных подробностей о девайсе якобы от Xiaomi пока нет.
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