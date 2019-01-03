Xiaomi представит новый загадочный продукт 3 января

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Китайский производитель электроники Xiaomi представит сегодня новый гаджет. Какой конкретно — не сообщается, но это должно быть что-то весьма интересное.

Согласно распространенным промо-материалам, содержащим надписи в стиле: "Не переставайте верить в чудо", "Сяоми" должна анонсировать какой-нибудь, скажем, вечный двигатель, или, на худой конец, технологию мгновенных космических путешествий. Однако на самом деле все более прозаично — поговаривают, что компания покажет новый камерофон.

Речь идет о новом флагманском смартфоне, основной фишкой которого станет продвинутая камера. Если слухи соответствуют действительности, и Xiaomi на самом деле планирует показать новый камерофон, то нас ждет девайс с камерой на 48 Мп.

Анонс девайса состоится сегодня, однако детальные характеристики камерофона от "Сяоми" появятся несколько позже — десятого января. А пока что об устройстве известно немногое.

Предполагается, что будущий смартфон возглавит линейку Redmi, которая, кстати, теперь превратится в самостоятельный бренд — такое решение поможет компании Xiaomi скорректировать позиционирование линеек Mi и Redmi, которые теперь будут разделены несколько более явно.

Если верить слухам, то новый девайс будет называться Redmi Pro 2 или Redmi 7 Pro. Но если учесть тот факт, что речь идет о первом смартфоне самостоятельного бренда Redmi, то подобные названия выглядят не очень логично. В общем, подождем и посмотрим, что же все-таки приготовила для нас Xiaomi.