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Apple запатентовала уникальный гибкий смартфон

Пятница, 28 Декабря 2018 15:04
Apple запатентовала уникальный гибкий смартфон Фото из открытых источников

К гонке гибких смартфонов, которую устроили ведущие производители электроники, присоединилась, судя по обнаруженной в базе патентов записи, и американская корпорация Apple. Соответственно, готовьтесь к появлению складного айфона.

 

Боссы Apple не смогли спокойно смотреть на триумф компании Samsung, которая не так давно показала прототип своего складывающегося смартфона с гибким OLED-экраном. Уникальный смартфон от Samsung появится на рынке, предположительно, уже в наступающем году, однако вряд ли он будет единственным гаджетом такого типа — о своих планах выпустить подобные устройства уже сообщили Huawei, Oppo, а также другие вендоры.

 

На то, что в недрах Apple ведется разработка складывающегося айфона, указывает патент, обнаружившийся в базе данных Ведомства по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки.

 

"Яблочники" решили не просто догнать корейцев из Samsung, но и перегнать их — гибкий смартфон от Apple сможет складываться в обе стороны, в то время как самсунговский прототип может раскладываться и складываться только в одну сторону.

 

Судя по патенту, экран грядущего гибкого айфона будет покрыт специальным веществом, которое будет выполнять роль защитного стекла, не трескающегося и не ломающегося при сгибе. В общем, нас наконец-то ждут настоящие технические инновации от Apple, а не очередной клон, которыми корпорация уже закормила поклонников своей продукции в последнее время.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Apple
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