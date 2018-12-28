Apple запатентовала уникальный гибкий смартфон

К гонке гибких смартфонов, которую устроили ведущие производители электроники, присоединилась, судя по обнаруженной в базе патентов записи, и американская корпорация Apple. Соответственно, готовьтесь к появлению складного айфона.
Боссы Apple не смогли спокойно смотреть на триумф компании Samsung, которая не так давно показала прототип своего складывающегося смартфона с гибким OLED-экраном. Уникальный смартфон от Samsung появится на рынке, предположительно, уже в наступающем году, однако вряд ли он будет единственным гаджетом такого типа — о своих планах выпустить подобные устройства уже сообщили Huawei, Oppo, а также другие вендоры.
На то, что в недрах Apple ведется разработка складывающегося айфона, указывает патент, обнаружившийся в базе данных Ведомства по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки.
"Яблочники" решили не просто догнать корейцев из Samsung, но и перегнать их — гибкий смартфон от Apple сможет складываться в обе стороны, в то время как самсунговский прототип может раскладываться и складываться только в одну сторону.
Судя по патенту, экран грядущего гибкого айфона будет покрыт специальным веществом, которое будет выполнять роль защитного стекла, не трескающегося и не ломающегося при сгибе. В общем, нас наконец-то ждут настоящие технические инновации от Apple, а не очередной клон, которыми корпорация уже закормила поклонников своей продукции в последнее время.
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