Хакеры украли данные о беглецах из Северной Кореи

Файлы, в которых хранились персональные данные перебежчиков из Северной Кореи, были похищены неизвестными киберзлоумышленниками из компьютерной системы центра переселения в Сеуле (Южная Корея).
По данным информагентства "Ёнхап", хакерам удалось похитить имена, даты рождения и адреса почти тысячи беглецов из Корейской Народной Демократической Республики. Информация хранилась в Центре переселения в Сеуле, но его компьютерная инфраструктура была заражена вирусом, при помощи которого хакеры и украли данные.
Официальные представители Министерства объединения Республики Корея подтвердили факт утечки информации, и отметили, что это первое подобное происшествие, связанное с беглецами из КНДР.
Граждан, которые сбежали из КНДР в Южную Корею, чтобы здесь их личные данные были похищены хакерами, уведомили о ситуации. Кто стоит за беспрецедентной хакерской атакой — неизвестно, но полицейские из Республики Корея работают над этим вопросом.
Изучение компьютеров в центре переселения показало, что речь идет о единичном случае заражения вирусом, то есть, это либо случайность, либо точечная атака, направленная на похищение персональной информации перебежчиков.
Теперь компьютеры центра переселения, в памяти которых хранится особо важная конфиденциальная информация, планируют вообще отключить от глобальной информационной паутины.
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