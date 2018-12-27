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В РФ в продаже появился первый смартфон со встроенной рекламой

Четверг, 27 Декабря 2018 08:31
В РФ в продаже появился первый смартфон со встроенной рекламой Фото из открытых источников

В России стартовали продажи смартфона Fly Life Play, который содержит встроенную рекламу, зато стоит всего четыре тысячи рублей. Об появлении на полках отечественных магазинов интересного изобретения маркетологов сообщает IXBT.

 

Как уточняют представители Fly, речь идет о первой модели в новой серии так называемых субсидированных смартфонов. От обычных они отличаются ценой, сниженной за счет встроенной рекламы.

 

Рекламу, которая отображается на экране блокировки устройства вперемешку с новостями, нельзя отключить (штатными, по крайней мере, средствами), так что стоит учитывать этот факт, приобретая девайс за 3990 рублей. С другой стороны — цена, как видим, более чем гуманная.

 

Правда, и характеристики примерно соответствуют стоимости, так что никакого чуда не произошло. Перед нами аппарат с дисплеем, диагональ которого составляет 5.45 дюйма, а разрешение — 480 на 960 точек. Процессор — Mediatek MT6580M, оперативной памяти всего один гигабайт (флеш-памяти — восемь гигабайт), емкость аккумуляторной батареи — 2500 миллиампер-часов. Разрешение камер — 8 и 5 Мп. Размеры девайса — 149 на 72 на 10 миллиметров, масса — 175 граммов. Управляется это чудо операционной системой Android 8.1 Oreo Go edition. 

 

В общем, все совсем уж бюджетно — за эти же деньги многие китайские бренды предлагают гораздо более интересные смартфоны, у которых нет никакой встроенной рекламы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
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