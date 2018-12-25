Samsung Galaxy S10+ сравнили с iPhone X и Huawei Mate 20 Pro

Фото из открытых источников

Формальный анонс новых моделей корейских смартфонов запланирован на февраль 2019 года, перед масштабной выставкой Mobile World Congress 2019. Однако уже сейчас, по переданной инсайдерской информации из Китая, стали доступны фотоснимки защитного стекла Samsung Galaxy S10 с безрамочным дисплеем, выпуск которого планируется только в следующем году.

Самое ожидаемое нововведение – принципиально новая камера телефона, копирующая принцип работы Pixel у Google. На снимках отчетливо виден разрез для помещения сдвоенной фронтальной камеры высокого разрешения. Также камера смартфона оснащена дополнительной подсветкой по окружности объектива, что дает дополнительный пересвет при эксплуатации камеры или идентификации лица. Технология подсветки объектива также будет оснащать более бюджетный смартфон – Galaxy A8s, который уже на сегодня оснащен интеллектуальной камерой. Свайп вверх по поверхности дисплея телефона позволит запускать камеру в новом режиме.

Также гаджет отличается изгибом кромки, который значительно увеличился. В нижней части стекла, в сравнении с iPhone X и Mate 20 Pro, значительно меньший отступ.

Galaxy S10 поступит в продажу в марте 2019 года.