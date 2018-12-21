Facebook создает криптовалюту для денежных переводов в WhatsApp

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Компания Facebook разрабатывает собственную криптовалюту, при помощи которой будут осуществляться денежные переводы в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает аналитическое агентство Bloomberg, ссылающееся на осведомленных инсайдеров.

Согласно имеющейся информации, криптовалюта от Facebook будет относиться к т.н. stablecoin-криптоденьгам, то есть, она будет привязана к доллару Соединенных Штатов Америки, благодаря чему планируется свести к минимуму ее волатильность. Сейчас "Фейсбук" концентрируется над общей стратегией, которая позволит обеспечить стоимость новой stablecoin в том числе за счет депозитарных активов.

"Фейсбук" разрабатывает новую криптовалюту с оглядкой на рынок денежных переводов Индии, где принадлежащий компании мессенджер WhatsApp используют двести миллионов человек.

Индия, согласно статистике Всемирного банка, является государством-лидером по объему денежных переводов — в прошлом году в страну поступили переводы на шестьдесят девять миллиардов долларов США.

Подразделение FB по блокчейн-технологиям возглавляет Дэвид Маркус — экс-президент PayPal. Под его началом, по инсайдерским данным, работают четыре десятка специалистов.

Официальные представители FB не подтвердили слухи о разработке в недрах компании криптовалюты, однако и не опровергли их, заявив, что как и все крупные IT-компании, "Фейсбук" присматривается к технологиям блокчейн.